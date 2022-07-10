"صحة الطائف" تبدأ في تنفيذ خطة الحج الثانية

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الأزمات والكوارث بـ"صحة الطائف" فعّلت منطقة دعم وإسناد بفرق وطواقم إسعافية وطبية بميقات الهدا تقدر بـ10 فرق على مدار الساعة؛ لتقديم الدعم لمنطقة مكة عند وقوع أي طارئ، وذلك حتى مساء يوم 13 ذي الحجة.