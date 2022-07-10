"صحة الطائف" تبدأ في تنفيذ خطة الحج الثانية

بدأت "صحة الطائف" في تنفيذ خطة الحج الثانية على جميع طرقات الحج في رحلة العودة، بعد أداء حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.
وقال الناطق الإعلامي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان: الشؤون الصحية تقوم بتنفيذ خطتها على جميع الطرقات لتقديم الخدمات أثناء عودة الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج، اعتبارًا من اليوم الثاني عشر.
وأشار إلى المتابعة الميدانية لتحركات ضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بقيادة مدير إدارة الأزمات والكوارث خالد العتيبي، لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية المختلفة من بداية الحج وحتى عودة الحجاج إلى بلدانهم.
وقد تم إنشاء مركز إسعافي بمركز السيل الكبير يدعم طريق السيل والرياض عند نفرة حجاج البر العابرين عبر طريق السيل.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة الأزمات والكوارث بـ"صحة الطائف" فعّلت منطقة دعم وإسناد بفرق وطواقم إسعافية وطبية بميقات الهدا تقدر بـ10 فرق على مدار الساعة؛ لتقديم الدعم لمنطقة مكة عند وقوع أي طارئ، وذلك حتى مساء يوم 13 ذي الحجة.
وأكد "الحميدان" أن المستشفيات الداخلية والخارجية جاهزة تمامًا لاستقبال أي حالة طارئة.