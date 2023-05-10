التعاون الثاني.. شراكة تجمع اتحاد الرياضات الإلكترونية ومجموعة سافي للألعاب الإلكترونية

كشف الاتحادُ السعودي للرياضات الإلكترونية، ومجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، عن شراكة ورعاية تمتدّ لفترة عام تهدف بشكل رئيس لتسليط الضوء على العلامات التجارية المختلفة لمجموعة سافي، خلال حدثَيْ "لاعبون بلا حدود" و"موسم الجيمرز: أرض الأبطال".
وسيكون هذا التعاون الثاني على التوالي للاتحاد والمجموعة، وسيقدم تجارب حصرية ومميزة على أرض الواقع، بالإضافة إلى تجارب الواقع المعزّز لجماهير ومحبّي الألعاب الإلكترونية، ضمن الحدثين العالميين: "لاعبون بلا حدود"، و"موسم الجيمرز: أرض الأبطال".
وتشمل الاتفاقيةُ العديدَ من المبادرات والفعاليات الأخرى المصمّمة لتعزيز مساعي المملكة العربية السعودية بأن تصبح مركزًا عالميًّا للألعاب والرياضات الإلكترونية.
ورحّب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تركي الفوزان، بالتعاون والشراكة مع مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، ووصفها بالتاريخية، مؤكدًا أهميتَها في إظهار حجم صناعة الألعاب الإلكترونية في المملكة، وفرص النمو الهائلة في القطاع محليًّا.
وقال الفوزان: "تعدُّ هذه الشراكة امتدادًا لما بدأنا في بنائه العام الماضي لمحبّي الألعاب والرياضات الإلكترونية محليًّا، وفي جميع أنحاء العالم، ونجدّد من خلالها التزامَنا بتقديم تجارب مميزة تدمج العالمين الواقعي والافتراضي بطريقة غير مسبوقة في نسخة هذا العام".
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي برايان وارد: "ملتزمون بدفع النموّ المستدام لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، ونتطلّع لمواصلة العمل يدًا بيد مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية؛ لدعم جهوده في استضافة أكبر حدث من نوعه في العالم، ولتقديم تجارب لا تنسى لعشاق الألعاب الإلكترونية".
ومن خلال هذه الاتفاقية ستكون مجموعة سافي شريكًا تقديميًّا مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في مناطق الرياضات الإلكترونية المخصصة للدوري السعودي الإلكتروني، وفي البطولات المجتمعية التابعة له، وتمتدّ هذه الشراكة لتشمل فعاليات أخرى مثل "منتدى العالم القادم"، برنامج "سفراء الرياضات الإلكترونية" لدعم المواهب، جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وبودكاست "مرحلة" وبطولات Arab LeagueوGCF وEFC والأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، كما ستكون المجموعة شريكًا استراتيجيًّا للمنتخب الوطني.
يشار إلى أن الحدث الخيري الأكبر للرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "لاعبون بلا حدود"، انطلق في موسمه الرابع بتاريخ 10 أبريل ويستمرّ لفترة ستة أسابيع.
وينظم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الحدث افتراضيًّا، ويعدّ بمثابة مؤهل لبطولات النخبة في حدث "موسم الجيمرز: أرض الأبطال"، الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًّا، والذي سيقام على مدار ثمانية أسابيع هذا الصيف ابتداءً من 6 يوليو في مدينة الرياض.
ويقدّم "لاعبون بلا حدود" مجموع جوائز خيرية تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهات والمؤسسات الخيرية العالمية، والذي استضاف للمرّة الأولى منذ انطلاقه بطولة Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) المخصصة للسيدات من تاريخ 27 إلى 29 أبريل، بمشاركة 6 فرق عالمية تنافست على اللقب، وعلى جوائز خيرية تصل إلى مليوني دولار أمريكي، ويتطلّع عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية إلى انطلاق النسخة الثانية من "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" بعد النجاح الهائل الذي حقَّقته النسخة الأولى في العام الماضي، والتي شهدت حضور حوالي 1,4 مليون زائر، ومشاهدة ما يقارب 132 مليون شخص حول العالم لمنافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية.
وأعلن الاتحاد أن النسخة الثانية ستكون أكبر وأضخم وأكثر تنوعًا من حيث عدد بطولات الرياضات الإلكترونية والحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية المتنوعّة، مؤكدًا أن مجموع الجوائز سيكون الأكبرَ في العالم في مجال الرياضات الإلكترونية؛ حيث ستتخطّى الجوائز حاجز 45 مليون دولار.