التعاون الثاني.. شراكة تجمع اتحاد الرياضات الإلكترونية ومجموعة سافي للألعاب الإلكترونية

ويقدّم "لاعبون بلا حدود" مجموع جوائز خيرية تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهات والمؤسسات الخيرية العالمية، والذي استضاف للمرّة الأولى منذ انطلاقه بطولة Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) المخصصة للسيدات من تاريخ 27 إلى 29 أبريل، بمشاركة 6 فرق عالمية تنافست على اللقب، وعلى جوائز خيرية تصل إلى مليوني دولار أمريكي، ويتطلّع عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية إلى انطلاق النسخة الثانية من "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" بعد النجاح الهائل الذي حقَّقته النسخة الأولى في العام الماضي، والتي شهدت حضور حوالي 1,4 مليون زائر، ومشاهدة ما يقارب 132 مليون شخص حول العالم لمنافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية.