صندوق الموارد البشرية يضع اللغة العربية الفصحى شرطًا للتواصل مع العملاء

وضع صندوق الموارد البشرية "هدف" التحدث باللغة العربية الفصحى ضمن استطلاع على الضوابط الأساسية لموظفيه في مركز خدمة العملاء.
وشددت الضوابط العامة للتواصل التى طرحها الصندوق عبر منصة “استطلاع”، تطبيق بروتوكولات الانتظار بشكل صحيح وألا يتجاوز وضع العميل على الانتظار ثلاث مرات أثناء المكالمة، وسؤال العميل إذا ما كان يرغب في تقديم خدمة أخرى، والتحدث باللغة العربية الفصحى وصحة الكتابة إملائيًا ولغويًا.
وحدد "هدف" وقت التواصل، من الأحد إلى الخميس بداية من الساعة 8:00 صباحًا إلى 8:00 مساءً، ويتم التحقق من هوية العميل بطرح الأسئلة التعريفية، وحفظ التسجيلات لمدة ستة أشهر.
ويهدف المشروع إلى ضبط عملية التواصل مع العملاء في جميع قنوات التواصل في صندوق تنمية الموارد البشرية.