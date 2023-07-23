صندوق الموارد البشرية يضع اللغة العربية الفصحى شرطًا للتواصل مع العملاء

وحدد "هدف" وقت التواصل، من الأحد إلى الخميس بداية من الساعة 8:00 صباحًا إلى 8:00 مساءً، ويتم التحقق من هوية العميل بطرح الأسئلة التعريفية، وحفظ التسجيلات لمدة ستة أشهر.