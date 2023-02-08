stc تطلق صندوقًا للاستثمار الجريء.. يستهدف الاستثمار في 9 مجالات تقنية متطورة

ويشهد قطاع ريادة الأعمال محليًا وإقليميًا بروز الكثير من المشاريع والابتكارات ونماذج الأعمال الريادية التي تحمل فرصًا استثمارية مميزة، ويعد إطلاق هذا الصندوق استمرارًا لدور وجهود الشركة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الرقمية من خلال توفير عدة مبادرات واستثمارات؛ مثل مساهمتها في إطلاق برنامج inspireU الذي احتضن ودعَم 92 مشروعًا ناشئًا على مدار 9 دفعات تجاوزت قيمتها السوقية 10 مليارات ريال، وإطلاق صندوق STV وصندوق stc venture واستثمرت في العديد من المشاريع الناجحة على مستوى المنطقة، مما أسهم في تحقيق تنوع ونمو الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة ودعم رؤية المملكة 2030.