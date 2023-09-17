44 مئوية.. "الصمان" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان 44 مئوية؛ فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 13 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، الصمان 44 مئوية، وكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة والأحساء وحفر الباطن والخرج والدهناء 43 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 مئوية، تليها أبها 19 درجة، والباحة وطريف 20 درجة، ونجران 22 مئوية، وتبوك والطائف 23 مئوية، وعرعر 24 درجة.
وسجلت القنفذة والسودة وأبها والباحة وجازان والطائف أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.