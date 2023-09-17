44 مئوية.. "الصمان" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان 44 مئوية؛ فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 13 مئوية.