بالفيديو.. مواطن يكشف تفاصيلَ نجاته من هجوم كلاب شرسة: وصلتُ للمستشفى فاقدًا للوعي وأُنْعِشْتُ مرتين

روى المواطنُ "عبد الله الأزيبي" تفاصيلَ نجاته من الموت بعد هجوم شرس لعدد من الكلاب الضالّة عليه في تبوك، التي حدثت معه الـ8 صباحًا.
وقال للإخبارية من المستشفى: "بعد أن انتهيتُ من رياضة المشي عُدْتُ إلى سيارتي للعودة للمنزل، وعندما وصلت إلى منطقة مزروعة فوجئت بمجموعة من الكلاب أحاطت بي، وكنت أمشي حينها بهدوء، وقد توقّعتُ هجومها عليّ".
وأوضح: "بدايةً قفز عليّ أحدُ الكلاب، والبقية بدأت بعضّي في مختلف جسدي ويدي وقدمي، إلى أن أسقطوني أرضًا ولم أَعُدْ قادرًا على المقاومة، وكنتُ أصرخ لطلب إنقاذي ولم أجد أي استجابة".
وأضاف: "فقدتُ الشعور والإحساس من كثرة عضّ الكلاب! وشعرتُ حينها باقتراب الموت؛ لأن الكلاب كانت تنهش في جسدي بشراسة!".
وقدّم شكرَه وامتنانه لمن أنقذه قائلًا: "لولا فضل الله ثم هم لكنت فقدت حياتي".
وتساءل "عبد الله الأزيبي": "من سيحمي أطفالنا وأبناءنا من هجوم كلاب الشوارع؟ أنا لم أستطع مقاومتها! لقد نقلت إلى المستشفى وأنا في حالة خطرة وحرجة، وكنت "90%" أقرب إلى الموت! ولقد تمّ إنعاشي مرتين في العناية المركزة!" متسائلًا: "كيف لو كان ولدي معي!".