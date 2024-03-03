بالفيديو.. مواطن يكشف تفاصيلَ نجاته من هجوم كلاب شرسة: وصلتُ للمستشفى فاقدًا للوعي وأُنْعِشْتُ مرتين

وأوضح: "بدايةً قفز عليّ أحدُ الكلاب، والبقية بدأت بعضّي في مختلف جسدي ويدي وقدمي، إلى أن أسقطوني أرضًا ولم أَعُدْ قادرًا على المقاومة، وكنتُ أصرخ لطلب إنقاذي ولم أجد أي استجابة".