"الضمان الصحي" يطلق مسرعة "إبصار" لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصحي

ومن مميزات البرنامج الوصولُ إلى شبكة عالمية ومحلية مع المستثمرين، ودعم وتطوير الأعمال، والتواصل مع الخبراء بالقطاع، ومجلس الضمان الصحي، بالإضافة إلى امتيازات ما بعد البرنامج وفرصة الدخول للبيئة التجريبية.