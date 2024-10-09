"الضمان الصحي" يطلق مسرعة "إبصار" لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصحي

أطلق مجلس الضمان الصحي مسرعة "إبصار" لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصحي.
وتُعَد "مسرعة إبصار" برنامـجًا شـاملًا لدعـم وتمكيـن الشـركات الناشـئة فـي مجـال التقنيـة الصحيـة، مـن خلال خدمـات ممنهجة من الإرشاد والموارد.
ويستهدف البرنامج رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنية الصحية.
وأوضح الضمان أن نطاق عمل "إبصار" يشمل جلسات استشارية فردية مع الخبراء، وبرنامجًا شاملًا من ورش العمل والندوات، ومساحة لتبادل الخبرات وبناء العلاقات.
ومن مميزات البرنامج الوصولُ إلى شبكة عالمية ومحلية مع المستثمرين، ودعم وتطوير الأعمال، والتواصل مع الخبراء بالقطاع، ومجلس الضمان الصحي، بالإضافة إلى امتيازات ما بعد البرنامج وفرصة الدخول للبيئة التجريبية.