سند باقٍ ودعم وتاريخ يتجدد.. السعودية تفتح ذراعيها لتحديات الأمة في "قمة العرب 32"

وبشأن القوى العاملة العربية في سوق العمل السعودي؛ أوضحت إحصائية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام 2022م أن عدد العاملين العرب في المملكة من أعضاء جامعة الدول العربية بلغ نحو 3.491.354 عاملًا، توزعت على النحو التالي: (1.252.047 من مصر، 1.151.992 من اليمن، 683،811 من السودان، 157.579 من سوريا، 82،071 من الأردن، 44.098 من المغرب، 37.794 من فلسطين، 31.416 من لبنان، 22.924 من الصومال، 15.231 من تونس، 6.966 من موريتانيا، 2.838 من الجزائر، 1.655 من العراق، 675 من جيبوتي، 133 من جزر القمر، 30 من ليبيا، 28 من الإمارات، 26 من الكويت، 19 من البحرين، 12 من عُمان، 9 من قطر).