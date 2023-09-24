دعوة للتأمل.. "حركة الشمس بين انقلابين" يحللها "المسند": 23 سبتمبر والاتجاه

دعا أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إلى التأمل، مشيراً إلى أنه في 21 يونيو تغرب الشمس عند أبعد نقطة لها في الشمال الغربي، وبعد هذا اليوم تبدأ بالغروب عن يسار مغربها كل يوم، باتجاه الجنوب حتى 21 ديسمبر، وهو "الانقلاب الشتوي".
وأوضح أن مع الانقلاب الشتوي تبلغ أقصى نقطة لها في الجنوب الغربي، ومن ثم تبدأ رحلتها ثانية باتجاه الشمال، أي تغرب عن يمين مغربها كل يوم حتى 21 يونيو، وهو "الانقلاب الصيفي".
وتابع "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "بينما في 23 سبتمبر وكذلك في 21 مارس أيضاً تغرب -الشمس- باتجاه الغرب تماماً، وما يُقال عن المغرب يصدق على المشرق".