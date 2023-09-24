دعوة للتأمل.. "حركة الشمس بين انقلابين" يحللها "المسند": 23 سبتمبر والاتجاه

دعا أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إلى التأمل، مشيراً إلى أنه في 21 يونيو تغرب الشمس عند أبعد نقطة لها في الشمال الغربي، وبعد هذا اليوم تبدأ بالغروب عن يسار مغربها كل يوم، باتجاه الجنوب حتى 21 ديسمبر، وهو "الانقلاب الشتوي".