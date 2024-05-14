"صحي الرياض الأول" يوضح أنواع التطعيمات اللازمة للحجاج من داخل المملكة

وأضاف أن التطعيمات الواجبة هي: "لقاح فيروس كورونا لمن لم يستكمل جرعات التحصين، وتطعيم الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال الخمس سنوات الماضية، والإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا تطعيمها هذا الموسم".