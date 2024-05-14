"صحي الرياض الأول" يوضح أنواع التطعيمات اللازمة للحجاج من داخل المملكة

أوضح تجمع الرياض الصحي الأول، أنواع التطعيمات اللازمة للحجاج من داخل المملكة.
وقال التجمع في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم: "لصحتك وصحة ضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة الحج"؛ لا بد من أخذ واستكمال جرعات التطعيمات اللازمة وتوثيقها في تطبيق "صحتي" لمن هم داخل المملكة.
وأضاف أن التطعيمات الواجبة هي: "لقاح فيروس كورونا لمن لم يستكمل جرعات التحصين، وتطعيم الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال الخمس سنوات الماضية، والإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا تطعيمها هذا الموسم".
ولفت إلى أن هذه التطعيمات متاحة من الآن وحتى قبل موعد الحج بعشرة أيام ويمكن حجز موعد بعيادة لقاحات الحج عبر تطبيق "صحتي".