معرض الدفاع العالمي يعلن حجز 70% من مساحة عرض النسخة الثانية

وأردف: المعرض يقام في موقعٍ متميز تم تصميمه خصيصًا لاستضافة هذا الحدث الفريد من نوعه، حيث ستشهد النسخة المقبلة من المعرض إضافة قاعة عرض ثالثة لتصبح المساحة الإجمالية للمعرض 800 ألف متر مربع، والعديد من الدول قامت بزيادة مساحة العرض الخاصة بها مقارنة بمساحاتها في النسخة الماضية من المعرض في العام 2022 وهي النمسا وكندا والصين وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا، بالإضافة إلى تسجيل مشاركات لعدد من الدول كجمهورية تركيا التي تعتبر رابع أكبر مشاركة دولية في المعرض، مؤكدًا بأن النسخة الثانية من المعرض 2024 من المقرر لها أن تشهد مشاركة من 45 دولة.