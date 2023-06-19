16 شاحنة من "إغاثي الملك سلمان" تعبر منفذ الوديعة إلى محافظات يمنية

وتحمل الشاحنات على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، تزن 160 طنًا و73 كيلوغرامًا، تشتمل على المساعدات الطبية، و200 خيمة و937 حقيبة إيوائية، تستفيد منها الأسر الأشد احتياجًا في اليمن، متوجهةً إلى محافظات عدن وحضرموت وشبوة ومأرب وتعز وحجة وصعدة.