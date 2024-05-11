منافسة مع 70 دولة.. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يصل أمريكا للمشاركة في "آيسف 24"

وأوضحت "موهبة" أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يضم نخبة الطلبة السعوديين الذين تم اختيارهم من بين أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الجاري، ومرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى أن وصلت إلى 180 مشروعاً في المعرض الختامي للأولمبياد، الذي تأهل فيه 45 طالباً وطالبةً، وفي التصفيات النهائية وبعد الورشة التأهيلية، رشح منهم 35 موهوباً وموهوبةً لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF.