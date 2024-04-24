عسير.. إشعار غياب لولي أمر "طالب متوفّى" يهزّ المشاعر ويشعل وسائل التواصل الاجتماعي

وتلقّى المواطنُ عبدالرحمن بن أحمد أبو سعدية إشعارًا من إحدى المدارس الثانوية بمركز قنا غرب عسير، يفيد بغياب ابنه عن المدرسة بتاريخ "14/ 10/ 1445هـ، وأكدت فيه على وجوب إحضار عذر رسمي حتى لا يتمّ الخصم من درجات الغياب، فردّ عليهم بما نصّه: "المكرمون مدير ثانوية حكيم بن حزام بقنا أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الموقرون: تحية طيبة ملؤها المحبة والاحترام؛ أفيدكم بأن ابني وحبيبي الطالب محمد عبدالرحمن أحمد غاب عن الدنيا بأسرها، والتحق بالرفيق الأعلى أرحم الراحمين، وكم كنت أتمنّى لو أنه نائم على سريره كي أوقظه وأجبره للذهاب إلى المدرسة كما كنت أفعل، وأنا مثلكم ما زلت أراه حيًّا، عفا الله عنه وعنّا، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، وأنزله منازل الأبرار، وإن خصمتم درجات الغياب فارفعوا درجاته في عليين بدعائكم الصادق، ولا تنسوا أنه ما زال ابني وابنكم وإن كان قد رحل عنّا.