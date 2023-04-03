إطلاق المرحلة الثانية من إصدار التصاريح الرقمية للاعتكاف بالمسجد الحرام

أطلقت وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالتعاون مع وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية المرحلة الثانية من إصدار التصاريح الرقمية بالاعتكاف لموسم شهر رمضان المبارك 1444هـ بالمسجد الحرام.
وقال مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس وهيب المطرفي: شهدت المرحلة الأولى استقبال أكثر من (3000) طلب تصريح اعتكاف بشكل إلكتروني عبر منصة الخدمات الرقمية وتم فرزها وإصدار التصاريح للمعتكفين في المرحلة الثانية.
وأكد أن الوكالة كثفت جهودها وطاقاتها البشرية والتقنية للتسهيل على "المعتكفين" الحصول على التصاريح بشكل الكتروني عبر منصة الخدمات الرقمية مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم خلال العشر الأواخر من رمضان .