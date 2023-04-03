إطلاق المرحلة الثانية من إصدار التصاريح الرقمية للاعتكاف بالمسجد الحرام

وأكد أن الوكالة كثفت جهودها وطاقاتها البشرية والتقنية للتسهيل على "المعتكفين" الحصول على التصاريح بشكل الكتروني عبر منصة الخدمات الرقمية مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم خلال العشر الأواخر من رمضان .