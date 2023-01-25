شاهد.. المخاطر تحفّ الطريق المؤدّي إلى العين الحارّة بالليث بسبب الأمطار

وتفصيلًا قال الأهالي: إن الطريق الذي يربط المحافظة بالعين الحارة ويسلكه السكان وقاصدو المياه الكبريتية للاستطباب؛ يعاني الإهمال عقب هطول الأمطار خلال الفترة الماضية، دون أن تتحرك الجهات المعنية لإصلاح ما أفسدته السيول برغم مرور أكثر من شهر وهو بهذه الحالة؛ على حدّ شكواهم.