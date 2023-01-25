شاهد.. المخاطر تحفّ الطريق المؤدّي إلى العين الحارّة بالليث بسبب الأمطار

أظهرت صور وثقها مرتادو طريق العين بالليث، وخصّوا بها "سبق"؛ الإهمال الذي طال أجزاء من الطريق نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.
وتفصيلًا قال الأهالي: إن الطريق الذي يربط المحافظة بالعين الحارة ويسلكه السكان وقاصدو المياه الكبريتية للاستطباب؛ يعاني الإهمال عقب هطول الأمطار خلال الفترة الماضية، دون أن تتحرك الجهات المعنية لإصلاح ما أفسدته السيول برغم مرور أكثر من شهر وهو بهذه الحالة؛ على حدّ شكواهم.
وتظهر الصور تعرّض أجزاء من الطبقة الاسفلتية للانجراف، منذرةً بحوادث مرورية ما لم يتم تدارك ذلك؛ فضلًا عما قد تسببه تلك التشققات من إتلاف لإطارات المركبات على أقل تقدير.
ويشهد الطريق المتضرّر حركة مرورية على مدار الساعة، لاسيما قاصدي العين الحارة من داخل المحافظة ومن خارجها، وسط مطالبات بتأهيله وإعادة صيانته على وجه السرعة.