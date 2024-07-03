استولى على 18 مليون ريال من ضحاياه.. النيابة العامة: الحكم بالسجن 7 سنوات على مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي

كشفت النيابة العامة عن صدور حكم بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي؛ حيث كان يوهم ضحاياه بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلًا وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط.
تفصيلًا، أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، حيث كشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلًا وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) "ثمانية عشر مليون ريال سعودي".
وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسِب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدرها (1.000.000) "مليون ريال سعودي".
وتؤكد النيابة العامة أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجِب للمساءلة الجزائية المشددة.