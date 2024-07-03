استولى على 18 مليون ريال من ضحاياه.. النيابة العامة: الحكم بالسجن 7 سنوات على مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي

تفصيلًا، أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، حيث كشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلًا وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) "ثمانية عشر مليون ريال سعودي".