مشاركة واسعة للمنتجين في فعاليات سوق العسل والمنتجات المدينية

يحظى سوق العسل والمنتجات المدينية بنسخته الثالثة، الذي انطلقت فعالياته الإثنين الماضي، تحت شعار "من خيرات الأرض المباركة"، بجادة قباء، بمشاركة واسعة من المنتجين والمنتِجات الذين يقدمون صناعات تحويلية يُشكّل العسل أساسًا في تكوينها، بجانب مشاركة الأسر المنتجة في تقديم المأكولات الشعبية والمنتجات التجميلية.