مشاركة واسعة للمنتجين في فعاليات سوق العسل والمنتجات المدينية

يحظى سوق العسل والمنتجات المدينية بنسخته الثالثة، الذي انطلقت فعالياته الإثنين الماضي، تحت شعار "من خيرات الأرض المباركة"، بجادة قباء، بمشاركة واسعة من المنتجين والمنتِجات الذين يقدمون صناعات تحويلية يُشكّل العسل أساسًا في تكوينها، بجانب مشاركة الأسر المنتجة في تقديم المأكولات الشعبية والمنتجات التجميلية.
ويشارك في الفعاليات عددٌ من مستفيدي برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف)، الذي يهدف إلى تحسين القطاع الريفي الزراعي؛ لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية، إضافة إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، وتعزيز إستراتيجيات الأمن الغذائي.
يُذكر أن برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف)، كشف أخيراً عن تقديم أكثر من (١٤٠) مليون ريال للنحّالين السعوديين في المملكة؛ لتعزيز قدرات صغار المنتجين الزراعيين، وجمعياتهم التعاونية ومؤسساتهم الريفية؛ لتمكينهم من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول إلى الأسواق.