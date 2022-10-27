36 مئوية.. مكة المكرمة والمدينة المنورة والحفر أعلى حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة والمدينة المنورة وحفر الباطن، سجلت 36 درجة مئوية، تليها الدمام وبريدة وجازان ووادي الدواسر والأحساء والخرج 35 درجة مئوية، وكل من الرياض وجدة والقنفذة وينبع والعلا 34 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ12 مئوية، تليها نجران 14 درجة، ثم الباحة وطريف والقريات 15 درجة، وتبوك وبيشة 16 مئوية، وكل من الرياض وحائل والطائف والمجمعة 17 درجة مئوية.
وسجلت الدمام والطائف والقريات والقنفذة وينبع والوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.