36 مئوية.. مكة المكرمة والمدينة المنورة والحفر أعلى حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة والمدينة المنورة وحفر الباطن، سجلت 36 درجة مئوية، تليها الدمام وبريدة وجازان ووادي الدواسر والأحساء والخرج 35 درجة مئوية، وكل من الرياض وجدة والقنفذة وينبع والعلا 34 مئوية.