"لا يستغلونك".. منصة "أبشر" تحذر من الروابط المزيفة

شددت منصة "أبشر" على أهمية الحرص على عدم الوقوع فريسة للاستغلال من خلال الروابط المزيفة.
وأوضحت المنصة التابعة لوزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" ضرورة التأكد دائمًا من الدخول إلى منصة "أبشر" من خلال الموقع الرسمي أو عبر التطبيق الرسمي.
وكانت المنصة قد وجهت، في وقت سابق، مستخدميها بعدم التعامل أو فتح أي رسائل أو روابط لمواقع وهمية تخدع المستخدمين بأن لها ارتباطاً بمنصة أبشر أو بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت، لافتةً إلى أن بعض المحتالين قاموا بإنشاء صفحات شبيهة بالصفحة الرئيسية لمنصة أبشر يتمكنون من خلالها من التحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة للحصول على بياناتهم وذلك من أجل استخدامها لأغراض مشبوهة.
وقالت: يجب على المستخدمين عدم تتبع روابط ضمن الرسائل الإلكترونية، حتى لو بدا أنها تأتي من "منصة أبشر"، إذ ينبغي دائماً استخدم عنوان ويب معروف، أو رابط مفضل لمنصة أبشر أو بوابة وزارة الداخلية، حبث إن رابط منصة أبشر هو (www.ABSHER.sa)، وكذلك يتم الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط (www.moi.gov.sa).