"لا يستغلونك".. منصة "أبشر" تحذر من الروابط المزيفة

وكانت المنصة قد وجهت، في وقت سابق، مستخدميها بعدم التعامل أو فتح أي رسائل أو روابط لمواقع وهمية تخدع المستخدمين بأن لها ارتباطاً بمنصة أبشر أو بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت، لافتةً إلى أن بعض المحتالين قاموا بإنشاء صفحات شبيهة بالصفحة الرئيسية لمنصة أبشر يتمكنون من خلالها من التحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة للحصول على بياناتهم وذلك من أجل استخدامها لأغراض مشبوهة.