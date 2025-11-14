كلية طب الأسنان بجامعة المؤسس تنظّم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة

تشارك كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان، في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة (SIDC JEDDAH 2025) في نسخته الأولى، بوصفها شريكًا استراتيجيًا، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2025م بمدينة جدة.
وأوضح رئيس المؤتمر وعميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز، ورئيس لجنة عمداء طب الأسنان السعودية، الأستاذ الدكتور عبدالغني بن إبراهيم ميره، أن مشاركة الكلية تأتي ضمن التزامها المستمر بدعم التطوير المهني والأكاديمي في مجال صحة الفم والأسنان، وحرصها على تمكين منسوبيها وطلابها من المشاركة الفاعلة في المؤتمرات العلمية الدولية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم البحثية وتعزيز حضور الجامعة في الساحة الأكاديمية العالمية.
وبيّن "ميره" أن المؤتمر يُعد منصة علمية متميزة تجمع نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين، ويهدف إلى تبادل الخبرات ومواكبة أحدث المستجدات والتقنيات في مجال طب الأسنان عبر المعرض المصاحب، مؤكدًا أن ما يتضمنه من محاضرات وورش عمل متقدمة سيسهم في تطوير مهارات الممارسين وطلاب الامتياز والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في هذا التخصص الحيوي داخل المملكة وخارجها.
وأضاف أن انعقاد المؤتمر بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز يعكس الدور الريادي للجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز الشراكات الأكاديمية والدولية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومتي التعليم والصحة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
وأشار إلى أن لجنة عمداء كليات طب الأسنان السعودية ستعقد اجتماعها الـ41 على هامش المؤتمر، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير جودة تعليم طب الأسنان وتعزيز تبادل الخبرات بين الكليات.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان ورئيس اللجان المنظمة للمؤتمر الدكتور زياد اللاحم، أن المؤتمر يُعد منصة وطنية وعالمية لتبادل الخبرات، مشيرًا إلى مشاركة 120 متحدثًا و13 شريكًا أكاديميًا، إلى جانب تنظيم 20 ورشة عمل تطبيقية ومعرض مصاحب بمساحة 1500 متر مربع، ما يعكس التزام الجمعية بدعم الابتكار والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية الفموية في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.
ويشهد المؤتمر هذا العام توسعًا ملحوظًا في المشاركة والبرنامج العلمي؛ إذ يستضيف 32 متحدثًا دوليًا، و64 متحدثًا محليًا، و24 خبيرًا متخصصًا في مجالات دقيقة، إلى جانب 52 رئيسًا للجلسات لإدارة حلقات النقاش العلمية.
ويركّز البرنامج العلمي على تنويع المعرفة وتعزيز المهارات العملية من خلال ثلاث ندوات تخصصية تشمل: طب أسنان ذوي الاحتياجات الخاصة، وطب أسنان الأطفال، وطب أمراض الفم، إضافة إلى 20 ورشة عمل تغطي محاور رئيسية في زراعة الأسنان، وتجميلها، وعلاج الجذور، والتقويم، واستخدام الليزر، إلى جانب ورشة خاصة بفنيي طب الأسنان.
كما يتضمن المؤتمر مسابقات وجوائز بحثية تشمل فئات الدراسات العليا، والملصقات العلمية، وجائزة القسم السعودي للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، بدعم 13 شريكًا أكاديميًا من مختلف الكليات والمستشفيات المتخصصة.
وعلى هامش المؤتمر، سيتم عقد اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان بالمملكة، إضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية لطب الفم بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين.