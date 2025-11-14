كلية طب الأسنان بجامعة المؤسس تنظّم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة

ويشهد المؤتمر هذا العام توسعًا ملحوظًا في المشاركة والبرنامج العلمي؛ إذ يستضيف 32 متحدثًا دوليًا، و64 متحدثًا محليًا، و24 خبيرًا متخصصًا في مجالات دقيقة، إلى جانب 52 رئيسًا للجلسات لإدارة حلقات النقاش العلمية.