تحديات الإمداد والأدوية البديلة.. "المؤتمر الثاني للصيدلة" ينطلق غداً في جدة

تطلق إدارة الخدمات الصيدلانية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، غدًا السبت، "المؤتمر الثاني للصيدلة" المقام، في فندق هيلتون بجدة.
ويهدف المؤتمر للاطلاع على التجارب المحلية وتبادل الخبرات للمساهمة في رفع كفاءة وجودة الرعاية الصيدلانية في مختلف قطاعات مهنة الصيدلة.
وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور حسين بن طلال بخش، أن المؤتمر يناقش في أجندته تحسين نتائج الرعاية الصحية للمريض، وبحث التحديات الحالية في مجال سلاسل الإمداد الدوائي وتوفر الأدوية البديلة وتطبيق مبادئ اقتصاديات الدواء لتعزيز الممارسة الصيدلانية والطبية المبنية على البراهين، مؤكداً حرص المنظمين على تواجد نخبة من الصيادلة ذوي الخبرة من مختلف المؤسسات الصحية بمنطقة مكة المكرمة في فعاليات هذا المؤتمر، الذي تفخر به إدارة الخدمات الصيدلانية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ليكون مقراً صيدلانياً لتجمع الصيادلة في جدة والمدن المجاورة.
ويسعى المؤتمر لإحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصيدلانية من خلال ترقية وتنمية مهارات الصيدلي لرفع جودة الممارسة الصيدلانية والارتقاء بمهنة الصيدلة تلبيةً لأهداف النظرة المستقبلية ضمن منظومة صحية منهجية ومتكاملة للرعاية الصحية، مركزاً على ضرورة متابعة ومواكبة المستجدات في كل ما يتعلق بمجال الصيدلة لتعزيز دور المهنة في سوق العمل.
بدوره، بين رئيس اللجنة التنظيمية محمد بن أحمد باطوق، أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويستهدف الفئة من الكوادر الصحية من صيادلة ومساعدي صيادلة وطلاب الصيدلة والممرضات، والذي يركز على آخر المستجدات والتحديات فيما يتعلق بمهنة الصيدلية من الأمور اللوجستية والإدارية والأنظمة والتشريعات وآخر المستجدات العلاجية.