تحديات الإمداد والأدوية البديلة.. "المؤتمر الثاني للصيدلة" ينطلق غداً في جدة

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور حسين بن طلال بخش، أن المؤتمر يناقش في أجندته تحسين نتائج الرعاية الصحية للمريض، وبحث التحديات الحالية في مجال سلاسل الإمداد الدوائي وتوفر الأدوية البديلة وتطبيق مبادئ اقتصاديات الدواء لتعزيز الممارسة الصيدلانية والطبية المبنية على البراهين، مؤكداً حرص المنظمين على تواجد نخبة من الصيادلة ذوي الخبرة من مختلف المؤسسات الصحية بمنطقة مكة المكرمة في فعاليات هذا المؤتمر، الذي تفخر به إدارة الخدمات الصيدلانية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ليكون مقراً صيدلانياً لتجمع الصيادلة في جدة والمدن المجاورة.