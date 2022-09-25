"ملكية العلا و"نقل الكهرباء" يتفقان على تحديث الشبكة الكهربائية بتكلفة 3.5 مليار ريال

في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني إن توقيع الاتفاقية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، يأتي ضمن الأهداف لتصبح العلا وجهة عالمية فريدة للمعيشة والسياحة والأعمال، من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية أكثر جودة لتلبية احتياجات أهالي وزوار العلا.