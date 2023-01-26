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المملكة تُدين وتستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدينة ومخيم جنين

شددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء ووقف التصعيد
المملكة تُدين وتستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدينة ومخيم جنين
واس
واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وزارة الخارجية
المملكة العربية السعودية
قوات الاحتلال الإسرائيلي

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