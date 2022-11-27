"الصحة": يحق للمريض طلب معرفة جميع الخيارات المتاحة للدواء الموصوف

أوضحت وزارة الصحة أن الاختلاف بين الدواء بالاسم التجاري والاسم العلمي يكون فقط في السعر، وليس المادة الفعالة التي لا تختلف في كل منهما.
وأضافت الوزارة أنه يحق للمريض مطالبة الطبيب بمعرفة جميع الخيارات المتاحة للدواء الموصوف، لافتةً إلى أن الاسم العلمي للدواء يتيح للمريض صرف الدواء من جميع الشركات التي تصنع أدوية مماثلة بأسماء مختلفة، على العكس من أن الاسم التجاري يحصر اختيارات المريض في دواء محدد من شركة واحدة.
وتابعت الوزارة في "إنفوجرافيك" نشرته اليوم، أن حقوق المريض تشمل مطالبة الطبيب بكتابة الدواء بالاسم العملي، وعدم التزام المريض بصرف الدواء من صيدلية بعينها، وسؤال الصيدلي عن جميع الخيارات المتاحة.
وطالبت بالتواصل معها على الرقم 937 في حال كتابة الطبيب الوصفة الطبية بالاسم التجاري.