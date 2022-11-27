"الصحة": يحق للمريض طلب معرفة جميع الخيارات المتاحة للدواء الموصوف

وأضافت الوزارة أنه يحق للمريض مطالبة الطبيب بمعرفة جميع الخيارات المتاحة للدواء الموصوف، لافتةً إلى أن الاسم العلمي للدواء يتيح للمريض صرف الدواء من جميع الشركات التي تصنع أدوية مماثلة بأسماء مختلفة، على العكس من أن الاسم التجاري يحصر اختيارات المريض في دواء محدد من شركة واحدة.