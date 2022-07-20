56 ألف مستفيد من خدمة الرد الآلي في التوجيه والإفتاء الشرعي بالمسجد الحرام

وقال مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ماجد المسعودي: الرد الآلي يقدم خدمات الإفتاء والتوجيه والتعريف بكيفية أداء المناسك لقاصدي المسجد الحرام، بطريقة تقنية حديثة عبر نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي وبسرعة (5) جيجا هرتز، تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات، كما يقوم على تقديم خدمات الإفتاء الشرعي عددٌ من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي مع مراعاة أن تكون فتواهم على مخرجات وثيقة (ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما).