بـ"تايفون" و"تورنيدو".. "الدفاع" جاهزة لعروض اليوم الوطني في سماء 14 مدينة

وأشار السلطان إلى أن مشاركة وزارة الدفاع في فعاليات اليوم الوطني، تأتي لتعبّر عن ولاء ووفاء منسوبيها في هذا اليوم المبارك الذي يُستذكر فيه أمجاد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه البررة -رحمهم الله- وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- عراب رؤية 2030، إذ وصلت بلادنا إلى مراتب متقدمة على الصعيد الدولي، وأصبحت تعيش واقعًا جديدًا حافلًا بالمشاريع التنموية الضخمة في شتى المجالات.