نيويورك.. "خطط وإنجازات المملكة" تبرز في ختام "منتدى الغابات الأممي"

وفي ختام المنتدى، اجتمع الرئيس التنفيذي للمركز رئيس الوفد السعودي الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، مع رئيس منتدى الأمم المتحدة المعنيّ بالغابات، وجرى استعراض مهام وأعمال المركز، والخطط والمبادرات التي يعمل عليها، إضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين منتدى الأمم المتحدة للغابات والمركز؛ لتحقيق استدامة الغابات؛ فيما أبدت رئيس المنتدى رغبتها في زيارة المملكة، والاطلاع على الجهود المبذولة والمبادرات التي تهدف إلى المحافظة على الغطاء النباتي عمومًا.