تنبيهات الأمطار تتواصل.. 4 مناطق والحالة تمتدّ للأحد يصحبها تساقط للبرد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، خلال الساعة الماضية، عدة تنبيهات لحالات ممطرة، شملت مناطق حائل والقصيم والشرقية والمنطقة الشمالية.
في حائل توقّع المركز أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، مع تأثيرات مصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنّيًا في مدى الرؤية.
وقال المركز: إن بداية الإنذار في الساعة 12:00 اليوم السبت، ونهايته في الساعة 00:00 من يوم غد الأحد، ويشمل "الشنان، بقعاء، وسميراء".
من جهة أخرى أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدّمًا بخصوص منطقة القصيم، يفيد بتوقُّع أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع تأثيرات مصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيولًا، وشبه انعدام في مدى الرؤية.
وقال المركز: إن بداية الإنذار في الساعة 9:00 اليوم السبت، ونهايته في الساعة 00:00 من يوم غد الأحد، ويشمل "الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، وعقلة الصقور".
إلى ذلك أصدر المركز تنبيهًا متقدّمًا بخصوص منطقة القصيم، يفيد بتوقُّع أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح في السطحية، تساقط البرد، وسيولًا، وشبه انعدام في مدى الرؤية.
وقال المركز: إن بداية الإنذار في الساعة 12:00 اليوم السبت، ونهايته في الساعة 00:00 من يوم غد الأحد، ويشمل "الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، وعيون الجواء".
كما أصدر تنبيهًا متقدّمًا للمنطقة الشرقية، يفيد بتوقُّع أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح في السطحية، تساقط البرد، وسيولًا، وشبه انعدام في مدى الرؤية.
وأصدر المركز تنبيهًا متقدّمًا آخر بخصوص منطقة القصيم، يفيد بتوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، مع تساقط البرد، وسيولٍ، وشبه انعدام في مدى الرؤية.
وقال المركز: إن بداية الإنذار في الساعة 13:00 اليوم السبت، ونهايته في الساعة 00:00 من يوم غد الأحد، ويشمل "القيصومة وحفر الباطن".
من ناحية ثانية أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدِّمًا بخصوص منطقة الحدود الشمالية، يفيد بتوقُّع أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، تساقط البرد، وسيولًا، وشبه انعدام في مدى الرؤية.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا آخر للمنطقة الشرقية، يفيد بتوقُّع أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، تساقط البرد، وسيولًا، وشبه انعدام في مدى الرؤية.
وتلا ذلك تنبيه متقدم بخصوص منطقة القصيم، يفيد بتوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح في السطحية، تساقط البرد، وسيولًا، وشبه انعدام في مدى الرؤية.
وقال المركز: إن بداية الإنذار في الساعة 13:00 اليوم السبت، ونهايته في الساعة 00:00 من يوم غد الأحد، ويشمل: "العويقيلة، ورفحاء".