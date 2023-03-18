تنبيهات الأمطار تتواصل.. 4 مناطق والحالة تمتدّ للأحد يصحبها تساقط للبرد

من جهة أخرى أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدّمًا بخصوص منطقة القصيم، يفيد بتوقُّع أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع تأثيرات مصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيولًا، وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وقال المركز: إن بداية الإنذار في الساعة 9:00 اليوم السبت، ونهايته في الساعة 00:00 من يوم غد الأحد، ويشمل "الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، وعقلة الصقور".