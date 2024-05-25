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بالفيديو.. "المسعودي" يكشف تفاصيل هداياه لطلابه بقيمة تجاوزت 40 ألف ريال
بمناسبة تقاعده بعد خدمة 30 عامًا في بادرة لقيت أصداءً إيجابية في الوسط التعليمي
بقيمة تجاوزت 40 ألف ريال، أهدى مدير مدرسة ابتدائية في تبوك 140 طالبًا دراجات هوائية في حفل تكريمه بمناسبة تقاعده بعد خدمة 30 عامًا، وذلك في بادرة جميلة لقيت أصداءً إيجابية في الوسط التعليمي.
وفي التفاصيل كشف مسلم المسعودي للإخبارية تفاصيل فكرة المفاجأة التي حضرها لزملائه وطلابه في مدرسة أبو دجانة الابتدائية يوم تكريمه، وقال: "قررت إهداء سيكل لكل طالب في المدرسة ولم أجد الكمية المطلوبة حتى طلب مني أحد التجار مهلة ثلاثة أيام لتوفير الدراجات الهوائية وقمت بتحويل المبلغ له من دون سند".
ووصف "المسعودي" مشاعره في يوم تقاعده بأنها مشاعر أب يودع أبناءه الطلاب وقد لا يراهم بعد هذا اليوم ونصح زملاءه المعلمين بالسعي إلى إسعاد من حولهم وجبر الخواطر بكلمة وإياكم كسرها.