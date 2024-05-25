بالفيديو.. "المسعودي" يكشف تفاصيل هداياه لطلابه بقيمة تجاوزت 40 ألف ريال

وفي التفاصيل كشف مسلم المسعودي للإخبارية تفاصيل فكرة المفاجأة التي حضرها لزملائه وطلابه في مدرسة أبو دجانة الابتدائية يوم تكريمه، وقال: "قررت إهداء سيكل لكل طالب في المدرسة ولم أجد الكمية المطلوبة حتى طلب مني أحد التجار مهلة ثلاثة أيام لتوفير الدراجات الهوائية وقمت بتحويل المبلغ له من دون سند".