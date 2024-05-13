خلال أسبوع.. ضبط 1079 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تمّ ضبط 135 دراجة مخالفة بالرياض، و18 بالعاصمة المقدّسة، و97 بمنطقة المدينة المنوّرة، و23 بالشرقية، وضبط 8 بمنطقة عسير، و5 دراجات مخالفة بمنطقة تبوك، و19 بحائل، و37 بالقصيم، وجازان 28 دراجة مخالفة، ونجران 17، ومنطقة الحدود الشمالية 10، والجوف 5 دراجات مخالفة، و633 بجدة، و39 بالطائف، و4 دراجات بالقريات، وواحدة بالباحة.