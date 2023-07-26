"تعليم مكة" يناقش برامج الخطة التشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد

وحددت "تعليم مكة" الأهداف والمراحل الأربع التي يجري الاستعداد لها، التي تبدأ الأولى منها بحصر الاحتياجات والتوفير والتوزيع، وإعداد متطلبات وتغطية الاحتياجات لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي، فيما تتمثل المرحلة الثانية بالتوفير والتوزيع وتغطية الاحتياجات، والثالثة الإشراف والمتابعة لتحقيق بداية جادة، وأخيراً التهيئة والاستعداد لتشغيل مدارس الشراكة مع القطاع الخاص.