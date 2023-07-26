"تعليم مكة" يناقش برامج الخطة التشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد

واصلت اللجنة التنفيذية لمتابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1445 هـ، بمكة المكرّمة اجتماعاتها برئاسة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرّمة، بحضور مساعديه للشؤون التعليمية (بنين وبنات) ومشاركة مديري الإدارات المعنية.
وتمّ خلال اجتماع اللجنة الثاني استعراض 99 إجراءً لدعم الموارد البشرية (تعليمية وتنفيذية) و56 إجراءً لدعم البيئة المدرسية ومناقشة 14 مجالاً في خطة الاستعداد بما يحقّق بداية جادة ومنضبطة.
وتعمل أمانة إدارة التعليم بمكة المكرّمة على متابعة التنسيق بين الإدارات المعنية بتنفيذ 11 توصية أقرّتها اللجنة في الاجتماع.
وحددت "تعليم مكة" الأهداف والمراحل الأربع التي يجري الاستعداد لها، التي تبدأ الأولى منها بحصر الاحتياجات والتوفير والتوزيع، وإعداد متطلبات وتغطية الاحتياجات لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي، فيما تتمثل المرحلة الثانية بالتوفير والتوزيع وتغطية الاحتياجات، والثالثة الإشراف والمتابعة لتحقيق بداية جادة، وأخيراً التهيئة والاستعداد لتشغيل مدارس الشراكة مع القطاع الخاص.