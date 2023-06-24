"الأمن الغذائي" تطلق الحملة التوعوية "حج بلا هدر" في مكة والمشاعر

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الحملة شهدت فور إطلاقها تفاعلًا كبيرًا من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، التي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني، ولتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك، والتحفيز على تبنّي الحلول التي تساهم في الحدّ من الهدر الغذائي، والمحافظة على قدسيّة فريضة الحج.