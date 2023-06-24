"الأمن الغذائي" تطلق الحملة التوعوية "حج بلا هدر" في مكة والمشاعر

أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي ممثلة في البرنامج الوطني للحدّ من الفقد والهدر في الغذاء؛ حملة توعوية خلال موسم الحج تحت شعار "حج بلا هدر" لزيادة الوعي لدى حجاج بيت الله وحملات الحج والإعاشة بأهمية الحدّ من الهدر الغذائي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
يأتي ذلك انطلاقًا من دورها في رفع نسبة الوعي بأهمية الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك، والتحفيز على تبنّي الحلول التي تسهم في الحدّ من الهدر الغذائي؛ حيث إنه وفقًا لنتائج دراسة "خط الأساس"، فإن نسبة الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة تبلغ نحو "33%"، وقيمة الهدر في الغذاء تقدر بنحو "40" مليار ريال سنويًّا.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الحملة شهدت فور إطلاقها تفاعلًا كبيرًا من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، التي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني، ولتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك، والتحفيز على تبنّي الحلول التي تساهم في الحدّ من الهدر الغذائي، والمحافظة على قدسيّة فريضة الحج.
وأكد الفارس أن الحملة ستتواصل طوال موسم الحج، فيما برامج التوعية مستمرّة من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمي للبرنامج الوطني للحدّ من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة "لتدوم" Flw_saudia@ على مدار العام؛ لإيضاح خطورة ذلك على كافة مناحي الحياة.