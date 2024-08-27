عيوب وإصلاح.. "التجارة" توضح أنواع الضمان على المنتجات

أوضحت وزارة التجارة أن أنواع الضمان على المنتجات تشمل "المصنعي والإضافي".
وقالت في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس": إن الضمان المصنعي يقدم للمستهلك بواسطة البائع أو الشركة المصنعة مع المنتج الذي تم شراؤه.
وأوضحت "التجارة" أن هذا النوع يغطي مشكلات أو عيوب المنتج خلال فترة معينة، وتشمل سياسة الضمان إصلاح المنتج أو إبداله بمنتج جديد دون تكاليف على المستهلك.
وأضافت أن الضمان الإضافي تقدمه الشركة المصنعة أو البائع بجانب "المصنعي" أو بعد انتهائه، وقد يتضمن الخدمات الإضافية؛ مثل: الصيانة المجانية لمدة أطول أو تغطية أوسع للأعطال أو أي مزايا إضافية. فيما يتبع "الإضافي"، سياسة المنشأة وأحكامها الخاصة.