عيوب وإصلاح.. "التجارة" توضح أنواع الضمان على المنتجات

وأضافت أن الضمان الإضافي تقدمه الشركة المصنعة أو البائع بجانب "المصنعي" أو بعد انتهائه، وقد يتضمن الخدمات الإضافية؛ مثل: الصيانة المجانية لمدة أطول أو تغطية أوسع للأعطال أو أي مزايا إضافية. فيما يتبع "الإضافي"، سياسة المنشأة وأحكامها الخاصة.