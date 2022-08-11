وزير الشؤون الإسلامية يدشن الخطة الدعوية في مكة للعام 2022

وحث الوزير "آل الشيخ" المسؤولين خلال الاجتماع ببذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله والعناية بها، والرقي بمستوى الخدمات، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة التي قدمت كل الدعم للوزارة للقيام بدورها المنوط بها، مبينًا أهمية تكثيف الجولات الرقابية على المساجد ومرافقها والمواقيت للوقوف على الخدمات المقدمة.