وزير الشؤون الإسلامية يدشن الخطة الدعوية في مكة للعام 2022

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، المرحلة الثانية لبرنامج البيانات الرقمية والخطة الدعوية لفرع الوزارة بمكة المكرمة للعام 1444هـ.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر فرع الوزارة بالعاصمة المقدسة اليوم الخميس؛ حيث التقى بمدير عام الفرع ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وتفقد احتياجات المنطقة من خدمات الشؤون الإسلامية.
ويعمل الفرع خلال المرحلة الثانية لبرنامج البيانات الرقمية على أرشفة نحو ربع مليون وثيقة، بمشاركة ما يفوق 30 موظفة من العنصر النسائي بالفرع، إلى جانب أرشفة جميع المعاملات الواردة للفرع وحفظ المعلومات وتوثيق صكوك المساجد والجوامع في المنطقة.
كما تستهدف الخطة الدعوية التي دشنها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ أكثر من 52 ألف برنامج دعوي، خلال العام في جميع محافظات ومراكز المنطقة والمواقيت ومساجدها بزيادة فاقت خمسة أضعاف عن العام الماضي.
وتتنوع البرامج ما بين محاضرات وكلمات وندوات في: الأمن الفكري والسلوك والمعاملات وتوعية المعتمرين والحجاج، بالإضافة إلى إطلاق برامج متخصصة في تعزيز اللحمة الوطنية ومواكبة المناسبات الوطنية لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع.
تلا ذلك عقد وزير الشؤون الإسلامية اجتماعًا بمديري الإدارات والأقسام ناقش برامج وأعمال الفرع ومناشطه ومشروعات الصيانة والتشغيل ومعالجة معوقاتها بالمنطقة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور "عبداللطيف" في كلمته على عظم المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين بقطاع الوزارة في مكة المكرمة.
ونوه إلى أهمية هذه المنطقة في توفير ومتابعة الخدمات المقدمة لبيوت الله ومرافقها والمواقيت ومتابعة المشروعات وخدمة المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، تزامنًا مع بدء موسم العمرة وتوافد المعتمرين على المساجد والمواقيت.
وحث الوزير "آل الشيخ" المسؤولين خلال الاجتماع ببذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله والعناية بها، والرقي بمستوى الخدمات، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة التي قدمت كل الدعم للوزارة للقيام بدورها المنوط بها، مبينًا أهمية تكثيف الجولات الرقابية على المساجد ومرافقها والمواقيت للوقوف على الخدمات المقدمة.
كما التقى خلال الزيارة بعدد من المراجعين واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم وأجاب على استفساراتهم، مؤكدًا أن خدمة المراجعين مسؤولية ومهمة ويجب أن تكون على أعلى المستويات.
وفي ختام الزيارة، تفقد الوزير الأقسام النسائية بالفرع، واطلع على سير العمل فيها وتفقد الاحتياجات، كما استمع لعرض عن منجزات قسم الأرشفة الإلكترونية ومركز خدمات المستفيدين.
رافق الوزير ــ خلال زيارته للفرع ــ أمين عام الفروع الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، ومدير عام الإدارة المالية الأستاذ سلطان بن إبراهيم المزروع، ومدير عام الموارد البشرية صالح بن علاء الخزيم، ومدير عام تقنية المعلومات عبدالله بن منصور الخزيم.