لتيسير الإجراءات واختصار الوقت.. أمانة الرياض تطلق خدمة إصدار رخصة "بناء وقف"

وأوضحت أنّ خطوات تنفيذ الخدمة لوقف الهيئة العامة للأوقاف, تشمل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية، واختيار الرخص الإنشائية، ثم طلب التعاقد مع مكتب هندسي، واختيار التعاقد كناظر وقف، ثم إدخال البيانات (وثيقة النظارة – صك الوقف – المكتب الهندسي)، والموافقة على التعاقد، ثم إدخال بيانات الرفع المساحي ومكونات البناء، وإصدار رخصة بناء وقف، وطباعتها، بينما تضاف إلى هذه الخطوات إصدار فاتورة الرسوم وتسديدها في حالة إصدار وقف أهلي.