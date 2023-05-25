في سياق التطوير.. أمانة جدة توقف تصدير معاملات الشركات والمؤسسات والأفراد ورقيًّا

أعلنت أمانةُ محافظة جدة عن إيقاف خدمة تصدير المعاملات ورقيًّا للشركات والمؤسسات والأفراد، واستمرار تنفيذها رقميًّا عبر خدمة "الصادر الإلكتروني"، والتي تمكّن المستفيدين من استلام المعاملات واستكمال جميع إجراءاتها عبر مسار موحّد دون الحاجة للمراجعة.
وذكرت الأمانة أن إجراء تصدير المعاملات يكون فقط عبر بوابة الخدمات الرقمية؛ حيث يتيح للمستفيد تتبع سير معاملته مباشرة، وذلك من خلال: "استعراض، تحميل، رد، متابعة" المعاملة باستخدام حسابه في الأمانة بخطوات ميسرة وبرقم واحد.
وقالت: إنها تسعى باستمرار إلى تحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية وأتمتة إجراءاتها الداخلية، في إطار برنامج التحول الرقمي للقطاع البلدي، بما يسهم في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدّمة لسكان جدة والمحافظات المرتبطة.