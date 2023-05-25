في سياق التطوير.. أمانة جدة توقف تصدير معاملات الشركات والمؤسسات والأفراد ورقيًّا

وذكرت الأمانة أن إجراء تصدير المعاملات يكون فقط عبر بوابة الخدمات الرقمية؛ حيث يتيح للمستفيد تتبع سير معاملته مباشرة، وذلك من خلال: "استعراض، تحميل، رد، متابعة" المعاملة باستخدام حسابه في الأمانة بخطوات ميسرة وبرقم واحد.