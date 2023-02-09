"الإعلام المرئي" تقيم دورة للطلاب والطالبات حول الاستخدام الآمن للإنترنت

وتضمنت الدورة التدريبية عددًا من المحاور التي ركزت على تبسيط طريقة الاستفادة من الإنترنت بشكل صحيح، واستخدامه بذكاء، وحذر، وثقة، من خلال جلسات افتراضية. حيث تم تطوير البرنامج بالتعاون مع خبراء الأمان مثل: Family Online Safety Institute وInternet Keep Safe Coalition و ConnectSafely.