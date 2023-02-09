"الإعلام المرئي" تقيم دورة للطلاب والطالبات حول الاستخدام الآمن للإنترنت

نظمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالتعاون مع Google، دورة تدريبية حول أهمية أساسيات الاستخدام الآمن للإنترنت.
جاء ذلك ضمن برامج التثقيف والتوعية للطلاب والطالبات التي تنظمها الهيئة لإرشاد الأطفال حول وقاية أنفسهم من المحتوى غير المناسب، من خلال شراكتها مع القطاعات والشركات المختلفة.
وتضمنت الدورة التدريبية عددًا من المحاور التي ركزت على تبسيط طريقة الاستفادة من الإنترنت بشكل صحيح، واستخدامه بذكاء، وحذر، وثقة، من خلال جلسات افتراضية. حيث تم تطوير البرنامج بالتعاون مع خبراء الأمان مثل: Family Online Safety Institute وInternet Keep Safe Coalition و ConnectSafely.
جاء ذلك في إطار السعي لتوفير أدوات للآباء والمعلمين تساعد الأطفال على أن يكونوا أكثر أمانًا على الإنترنت.
واستهدف برنامج "أبطال الإنترنت" في مرحلته الأولى، تدريب أكثر من 200 طالب وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 7 -11 سنة، من مدارس واحة العلم للطالبات ومدارس المناهج الأهلية للطلاب بمدينة الرياض.
جدير بالذكر أن البرنامج استهدف أيضًا تدريب المعلمين لتقديم الجلسات مباشرةً للطلاب، وذلك لزيادة انتشار نطاق البرنامج في المدارس بشكل أوسع.