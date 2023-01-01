شاهد.. محافظ الليث يتفقّد المواقع المتضررة من الأمطار و"الجدار الاستنادي"

تفقّد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، برفقة رئيس بلدية محافظة الليث المهندس عبدالله الزبيدي، اليوم، عددًا من المواقع والطرق المتضررة جرّاء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، والتي هطلت على جميع المراكز التابعة.