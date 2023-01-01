شاهد.. محافظ الليث يتفقّد المواقع المتضررة من الأمطار و"الجدار الاستنادي"

تفقّد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، برفقة رئيس بلدية محافظة الليث المهندس عبدالله الزبيدي، اليوم، عددًا من المواقع والطرق المتضررة جرّاء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، والتي هطلت على جميع المراكز التابعة.
وشملت الجولة الاطلاع على سير العمل بمشروع الجدار الاستنادي بوادي الليث أحد المشاريع القائمة لدرء أخطار السيول، واستمع محافظ الليث لشرحٍ موجز عن المشروع، حيث بيّن المهندس "الزبيدي" أن نسبة الإنجاز فيه بلغت 60٪ بتكلفة إجمالية تتجاوز الستة ملايين ريال، والذي يمتد لمسافة أكثر من 1200 متر بارتفاع 5 أمتار.
ووقف محافظ الليث على مدخل المحافظة، وطريق (الليث- غميقة) المؤدي لشرق وجنوب شرق المحافظة لمراكز: "غميقة، جذم، بني يزيد، الرهوة، صلاق"، كما تفقد مسار وادي الليث على طريق الساحل الدولي.
وتابع "الزهراني" الحالة المطرية في جميع مراكز المحافظة، مشيدًا بكل الجهود المبذولة، ووجّه جميع المسؤولين والجهات ذات العلاقة بتضافر الجهود وتسخير كل الإمكانات؛ لتقديم المساعدة للجميع ورفع آثار الأمطار بأسرع وقت ممكن.
يُذكر أنَّ المحافظة يوجد بها المجرى الشمالي، والذي يمتد من طريق الساحل الدولي إلى مصب البحر بمسافة تتجاوز 2 كيلو و400 متر، والمجرى الجنوبي الممتد كذلك من طريق الساحل الدولي حتى مصب البحر بمسافة 3 كم و300 متر لتصريف مياه الأمطار والسيول.