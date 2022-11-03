عُقد الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية وفريق العلاقات الدولية بدول التعاون

جاء ذلك بناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ(115) بتاريخ 23 يناير 2022م، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022- 2024م، التي تَضَمّنت عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بمواضيع السوق الخليجية المشتركة؛ بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها.