"الراجحي" يشيد بدور مجلس شؤون الأسرة في رصد جميع التحديات والقضايا

وأكد "الراجحي" خلال الاجتماع على تكامل الجهود بين المجلس ومؤسسات المجتمع، وأهمية تضافرها لتحقيق مستهدفات المجلس في رعاية وتمكين الأسرة بكل مكوناتها، مشيداً بدور مجلس شؤون الأسرة في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع، ورصد جميع التحديات والقضايا التي تؤثر على كيانها، وتمكين أفراد الأسرة من الإسهامات الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإسهامها في تحسين جودة حياة الأسرة.