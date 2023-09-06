"الراجحي" يشيد بدور مجلس شؤون الأسرة في رصد جميع التحديات والقضايا

ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم, اجتماع مجلس إدارة شؤون الأسرة في جلسته التاسعة عشرة بمدينة الرياض.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إلى جانب الاطلاع على التقدم المحرز في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأسرة، ومستهدفات مشاركة المرأة في التنمية وفق رؤية 2030، إضافة إلى استعراض عدد من التقارير المتعلقة بالمبادرات الموجهة للأسرة ومؤشرات أدائها.
وأكد "الراجحي" خلال الاجتماع على تكامل الجهود بين المجلس ومؤسسات المجتمع، وأهمية تضافرها لتحقيق مستهدفات المجلس في رعاية وتمكين الأسرة بكل مكوناتها، مشيداً بدور مجلس شؤون الأسرة في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع، ورصد جميع التحديات والقضايا التي تؤثر على كيانها، وتمكين أفراد الأسرة من الإسهامات الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإسهامها في تحسين جودة حياة الأسرة.
وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، وأعضاء المجلس كافة.