استطلاع: 54% من الشباب يعتبرون هويتهم الدينية والثقافية مهمة جدًا لبناء مجتمع أكثر تسامحاً

وتعليقًا على نتائج الاستطلاع، قال سونيل جون، رئيس "بي سي دبليو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس "أصداء بي سي دبليو": "تكشف نتائج الاستطلاع إلى تنامي دور الدين لدى "الجيل زد" الذي بات ارتباطه بالدين أقوى من أي وقت مضى، حيث يبدي الكثيرون قلقهم من فقدان ثقافتهم وقيمهم التقليدية".