استطلاع: 54% من الشباب يعتبرون هويتهم الدينية والثقافية مهمة جدًا لبناء مجتمع أكثر تسامحاً

كشف استطلاع للرأي، بعنوان "هويتي" أجري عن طريق المقابلة الشخصية على 3600 شاب وشابة تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً، مدى الانتماء الوطني للشباب السعودي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الشباب السعودي يعتبر الانتماء الوطني للعائلة والقبيلة ونوعه الاجتماعي جوهر هويته الشخصية، فيما يقول أكثر من النصف (54%) إن الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية مهم جداً بالنسبة لهم، مع قناعتهم ببناء مجتمع أكثر تسامحاً وتحرراً وعولمة.
وعن العوامل التي تحدد هويتهم الشخصية من خلال الاستطلاع، أشار 29٪ من الشباب السعودي إلى الانتماء الوطني، بينما اختار 28٪ منهم العائلة، واختار 22٪ منهم النوع الاجتماعي، و10% الدين.
وبينت النتائج أن جميع المشاركين اعتبروا الدين والعائلة في المرتبة الأولى بنسبة 27٪، تلاهما الانتماء الوطني بنسبة (15٪)، واللغة بنسبة (11٪)، والانتماء العربي بنسبة (8٪)، والنوع الاجتماعي (الجندر) بنسبة (7٪)، والآراء السياسية بنسبة (4٪).
وأشارت إلى اعتبار الشباب العربي اللغة العامل الأهم لتحديد هويتهم بنسبة 11٪، بينما قال 84٪ من الشباب في المملكة العربية السعودية، إن اللغة العربية أقل أهمية بالنسبة لهم من آبائهم.
وتعليقًا على نتائج الاستطلاع، قال سونيل جون، رئيس "بي سي دبليو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس "أصداء بي سي دبليو": "تكشف نتائج الاستطلاع إلى تنامي دور الدين لدى "الجيل زد" الذي بات ارتباطه بالدين أقوى من أي وقت مضى، حيث يبدي الكثيرون قلقهم من فقدان ثقافتهم وقيمهم التقليدية".
وأضاف: "ثمة نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام رغم كل شيء، وهي أن اللغة العربية لم تعد جوهريةً للشباب العربي، حيث يتفق غالبية الشباب في جميع أنحاء العالم العربي على أن اللغة العربية أقل أهمية بالنسبة لهم من آبائهم".
وأردف "جون": "يعزى تراجع اهتمام الشباب العربي بلغته إلى الانتشار الواسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أمر يدعو إلى القلق لأسباب عدة؛ أهمها انحسار دور اللغة العربية كقوة توحد المجتمعات العربية".