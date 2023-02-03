خلال 2022 .. "الغذاء والدواء" نفذت 56 حملة تفتيشية ورقابية و52504 زيارات دورية

ويقدم تطبيق "طمني" الذي توفره الهيئة، معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات الخاصة لرقابتها، لتعزيز صحتهم وسلوكهم الغذائي، كما يتيح خدمة البحث عن بدائل الأدوية، وحاسبة الباراسيتامول التي تمكن من حساب الجرعة المناسبة للأطفال لضمان استخدام العلاج بطريقة آمنه وفعّالة باللغتين العربية والإنجليزية، كذلك يوفر معلومات عن تحذيرات المنتجات الغذائية واحتوائها على مسببات الحساسية، إضافةً إلى خدمة الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية التي تسهم في حماية المجتمع من مضاعفات الأدوية، ويمكن التقدم بالإبلاغ عن طريق التطبيق وإرسال الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى.