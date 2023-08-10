رياح وأمطار وسماء غائمة.. تفاصيل طقس الخميس يكشفها تقرير "الأرصاد"

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 20- 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.