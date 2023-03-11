شاهد.. "البنيان" يرفع عَلَم المملكة على ساريته أمام مبنى "التعليم" بصحبة النشيد

شارك وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، منسوبي التعليم انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلَم الذي يصادف اليوم السبت 11 مارس؛ حيث صدر بشأنه القرار الملكي الكريم باعتباره يومًا خاصًّا بالعَلَم من كل عام، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- العلم السعودي بشكله الذي نراه اليوم.