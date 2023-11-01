solutions by stc تواصل تمكين التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية

تواصل solutions by stc، الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، رحلتها في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية في قطاعات عديدة، ومنها قطاع الرعاية الصحية، حيث وقعت 3 مذكرات تفاهم في مجال الرعاية الصحية.
جاء ذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، خلال الفترة 29 إلى 31 أكتوبر من العام الجاري، حيث وقعت solutions ثلاث مذكرات تفاهم في مجال الرعاية الصحية، كانت الأولى منها مع شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة KFSHI، فيما كانت الثانية مع شركة OncoLens، في حين أن الثالثة جاءت مع شركة FujiFilm.
هذا، وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وتعزيز التحول الرقمي للمؤسسات الصحية، وتنفيذ مشاريع صحية استراتيجية تتوافق مع رؤية السعودية 2030، وتسهم في التنمية المستدامة للرعاية الصحية. إلى جانب رفع الكفاءة في مجال الصحة الرقمية من خلال تطوير مشاريع مبتكرة لتحسين الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية.
فيما تهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى تحسين جودة رعاية مرضى السرطان وإمكانية الوصول إليها وكفاءتها في جميع أنحاء المملكة، والتعاون على إنشاء مجلس جديد للأورام يبدأ بالعمل في 16 مستشفى، وسوف تقوم OncoLens بتوفير خدماتها في البداية لمرافق وزارة الصحة والأطباء وأعضاء فريق الرعاية. ومن المقرر الانطلاق بمنصة سعودية سحابية رقمية للأورام في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر بالتعاون مع وزارة الصحة.
أما مذكرة التفاهم الثالثة فتهدف إلى تنفيذ نظام معلومات المستشفيات (HIS) في 13 مستشفى ضمن مجموعة الرياض R3، كما ستقوم شركة Fuji بتقديم التدريب وتطوير النظام، إضافة إلى توفير نموذج للتجربة في مستشفى نموذجي R3، يشمل هذا التعاون شراكة استراتيجية تستهدف تنفيذ مشاريع مستقبلية لنظام معلومات المستشفيات، كما يهدف إلى تعزيز الجودة والكفاءة في تقديم خدمات الرعاية الصحية ودعم القطاع الصحي.
الجدير ذكره، أن مذكرات التفاهم هذه تأتي امتداداً لدور "solutions" في تمكين التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي في المملكة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل أوسع وأكثر فاعلية.