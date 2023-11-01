solutions by stc تواصل تمكين التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية

جاء ذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، خلال الفترة 29 إلى 31 أكتوبر من العام الجاري، حيث وقعت solutions ثلاث مذكرات تفاهم في مجال الرعاية الصحية، كانت الأولى منها مع شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة KFSHI، فيما كانت الثانية مع شركة OncoLens، في حين أن الثالثة جاءت مع شركة FujiFilm.