"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وجريان سيول وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.