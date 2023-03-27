لقاءات وندوات للقاصدين.. "شؤون الحرمين" تطلق برنامجها الثقافي الرمضاني

كما أُقيمت أولى الأمسيات بين جنبات مكتبة المسجد الحرام بعنوان "عليكم بسنتي" وقدّمها الدكتور إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي، وتضمنت الجلسة جوانب متعدّدة من حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسننه المتبعة ولا سيما في شهر رمضان المبارك.