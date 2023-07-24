8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وموجة حارة

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد أتربة مثارة على الدرب وبيش وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.