فرص وظيفية وشحن وحراك سياحي.. "مهرجان فلفل شقراء الرابع" يتهيّأ للانطلاق

ويهدف المهرجان إلى توعية المزارعين وإرشادهم حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محصول ذي جودة عالية، وتوفير شحن نوعي لفلفل شقراء المحمي والشمسي للمستهلكين في جميع أنحاء المملكة، وإيجاد فرص وظيفية موسمية للشباب والباحثين عن عمل، إضافة إلى دخول عديدٍ من الأسر المنتجة في مجال تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة من الفلفل، وإيجاد حراك سياحي في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها.