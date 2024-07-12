محليات

فرص وظيفية وشحن وحراك سياحي.. "مهرجان فلفل شقراء الرابع" يتهيّأ للانطلاق

يرعاه أمير الرياض ويستمر 10 أيام ويقدم توعية لإنتاج "محصول ذي جودة عالية"
أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلق -بمشيئة الله- فعاليات مهرجان "فلفل شقراء الرابع" يوم الأحد ٢٢ المحرم ١٤٤٦هـ؛ حيث تستمر الفعاليات ١٠ أيام.

ويهدف المهرجان إلى توعية المزارعين وإرشادهم حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محصول ذي جودة عالية، وتوفير شحن نوعي لفلفل شقراء المحمي والشمسي للمستهلكين في جميع أنحاء المملكة، وإيجاد فرص وظيفية موسمية للشباب والباحثين عن عمل، إضافة إلى دخول عديدٍ من الأسر المنتجة في مجال تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة من الفلفل، وإيجاد حراك سياحي في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها.

مهرجان فلفل شقراء
أمير الرياض
الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org