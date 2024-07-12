فرص وظيفية وشحن وحراك سياحي.. "مهرجان فلفل شقراء الرابع" يتهيّأ للانطلاق

برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلق -بمشيئة الله- فعاليات مهرجان "فلفل شقراء الرابع" يوم الأحد ٢٢ المحرم ١٤٤٦هـ؛ حيث تستمر الفعاليات ١٠ أيام.
ويهدف المهرجان إلى توعية المزارعين وإرشادهم حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محصول ذي جودة عالية، وتوفير شحن نوعي لفلفل شقراء المحمي والشمسي للمستهلكين في جميع أنحاء المملكة، وإيجاد فرص وظيفية موسمية للشباب والباحثين عن عمل، إضافة إلى دخول عديدٍ من الأسر المنتجة في مجال تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة من الفلفل، وإيجاد حراك سياحي في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها.